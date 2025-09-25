Tumori, Aiom: “In E. Romagna 28.900 nuove diagnosi l’anno, vaccinare tutti i pazienti”

(Adnkronos) – "Tutti i pazienti oncologici dell'Emilia Romagna dovrebbero sottoporsi ad alcune vaccinazioni. Attraverso le immunizzazioni, infatti, è possibile proteggere l'organismo da infezioni molto pericolose. Al momento la copertura media regionale per la vaccinazione antinfluenzale è del 46%, quella per Covid si attesta al 19%, per l'anti-pneumococcica al 2% mentre per l'anti-Herpes zoster solo al 9%". Lo sottolinea Fondazione Aiom (Associazione italiana di oncologia medica),in occasione del convegno 'La vaccinazione nel paziente oncologico'. L'evento si svolge al Policlinico di Modena e rientra nella campagna nazionale omonima. Quella in terra emiliana è la quarta tappa di un tour in 10 regioni in cui sono organizzati incontri con oncologi medici, associazioni pazienti e altre figure del team multidisciplinare oncologico. La campagna è resa possibile con la sponsorizzazione non condizionante di GlaxoSmithKline. In Emilia Romagna – riporta una nota – sono oltre 28.900 i nuovi casi l'anno di cancro. Il 63% dei pazienti è vivo a 5 anni dal momento della diagnosi e i tassi di guarigione sono in aumento. Si sta andando verso una cronicizzazione delle malattie tumorali grazie ai trattamenti innovativi e all'aumento delle diagnosi precoci. "Oggi sappiamo quanto sia importante proteggere a 360 gradi la salute dei pazienti durante e dopo le cure – afferma Erica Franceschini, dirigente medico Malattie infettive e tropicali, Aou Policlinico di Modena – Un organismo umano, che sta affrontando un tumore, è più suscettibile all'azione nefasta degli agenti patogeni. Inoltre le terapie che utilizziamo possono compromettere momentaneamente il normale funzionamento del sistema immunitario. Per tutti questi motivi è necessario incentivare il più possibile le vaccinazioni del paziente oncologico". "Come società scientifica siamo stati tra i primi al mondo a pubblicare delle linee guida specifiche – rimarca Alessio Schirone, Oncologia clinica azienda ospedaliero-universitaria Sant'Anna di Ferrara e responsabile della Breast Unit di Ferrara – Come Aiom raccomandiamo fortemente la vaccinazione anti-pneumococcica, l'antinfluenzale, l'anti-Hpv, quelle contro il Covid-19 e l'Herpes zoster. Quest'ultima protegge dal virus della varicella che può portare a forti e dolorose eruzioni cutanee che a volte possono essere addirittura fatali. Si tratta di una vaccinazione che è già consigliata agli over 65 e risulta ancora più importante per un paziente oncologico. Oggi è disponibile un vaccino ricombinato che può essere somministrato anche a persone fragili. Nonostante gli indubbi vantaggi garantiti da questi presidi sanitari, notiamo ancora una certa 'esitazione vaccinale'. E' quindi compito dell'oncologo svolgere un'operazione di counseling nei confronti di malati, familiari e caregiver. Per questo stiamo promuovendo una campagna in tutta Italia per sensibilizzare anche il personale medico-sanitario su un aspetto non secondario del contrasto ai tumori". La campagna 'La vaccinazione nel paziente oncologico' è stata lanciata lo scorso aprile da Fondazione Aiom per promuovere il valore delle vaccinazioni tra i malati di tumore. Oltre al tour in 10 regioni, prevede la diffusione di opuscoli, un portale informativo (vaccininelpazienteoncologico.it), spot di sensibilizzazione e attività sui social media. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Scende il numero degli incidenti stradali ma Roma resta la prima città in Italia per tasso di mortalità
Tumori, Aiom: “In E. Romagna 28.900 nuove diagnosi l’anno, vaccinare tutti i pazienti”
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.