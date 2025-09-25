spot_img
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova

(Adnkronos) – Una troupe di ‘Porta a Porta’ è stata aggredita a Padova durante un reportage sulle baby gang. Alcuni ragazzi hanno tirato una pietra e delle bottiglie colpendo alla gamba la giornalista. Il servizio completo questa sera a “Porta a Porta”.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

