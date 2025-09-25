Sinner, tutto facile a Pechino: batte Cilic all’esordio e vola agli ottavi

(Adnkronos) –

Esordio vincente per Jannik Sinner a Pechino. Il tennista azzurro ha battuto oggi, giovedì 25 settembre, il croato Marin Cilic, numero 97 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2, 6-2 nei sedicesimi di finale dell'Atp 500 cinese. Sinner vola così agli ottavi del torneo dove lo scorso anno ha raggiunto la finale, prima di essere battuto, proprio come agli ultimi Us Open, da Carlos Alcaraz. Nel prossimo turno l'azzurro, numero due del ranking, affronterà il francese Terence Atmane, salito al 68esimo posto della classifica Atp dopo l'exploit di Cincinnati, dove raggiunse la semifinale prima di essere battuto proprio da Sinner in due set. Tutto facile per Sinner nell'esordio di Pechino, dove l'azzurro riesce a imporre subito il proprio ritmo, si fa aggressivo in risposta e mette in difficoltà Cilic. Il primo parziale si conclude 6-2 con Sinner che riesce a piazzare due break al quinto e al settimo game. La musica non cambia nel secondo set. Jannik continua a rispondere profondo e Cilic, 36 anni, non regge il suo ritmo, soprattutto negli scambi lunghi. L'azzurro ruba subito la battuta all'avversario nel terzo game e si ripete nel quinto, poi salva una palla del controbreak nell'ultimo parziale e chiude il set con un altro 6-2, volando così agli ottavi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)