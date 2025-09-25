Realme GT 8 Pro, in arrivo il flagship con Snapdragon 8

(Adnkronos) – in collaborazione con Realme
realme ha annunciato che il suo prossimo smartphone di punta, il GT 8 Pro, arriverà ufficialmente in Italia entro la fine del 2025. Si tratta di un debutto importante, perché sarà tra i primi dispositivi nel nostro Paese a integrare il nuovissimo processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, pensato per rendere i telefoni più veloci, efficienti e pronti alle sfide del futuro. Il nuovo chip è il cuore pulsante del GT 8 Pro e promette vantaggi concreti nella vita di tutti i giorni. Grazie a una tecnologia di produzione avanzata, il processore non solo consuma meno energia – traducendosi in una maggiore durata della batteria – ma garantisce anche prestazioni fulminee. In pratica, significa aprire le app in un istante, passare da una funzione all’altra senza rallentamenti e gestire contenuti pesanti come foto ad alta risoluzione o video 4K senza sforzo. I primi test parlano chiaro: il GT 8 Pro ha superato i 4 milioni di punti su Antutu, una delle piattaforme più utilizzate per misurare la potenza degli smartphone. Un risultato che lo colloca ai vertici del settore e che, tradotto per l’utente, vuol dire un’esperienza d’uso fluida in ogni situazione, dallo scrolling dei social al lavoro multitasking. Un occhio di riguardo è stato dedicato anche al mondo del gaming. Il telefono è dotato di tecnologie proprietarie come AI Hyper Vision+ e GT BOOST 3.0, che consentono di mantenere un’ottima fluidità anche con videogiochi complessi e graficamente pesanti, come PUBG o Genshin Impact. In pratica, si potranno affrontare lunghe sessioni senza cali di prestazioni, quasi come se si utilizzasse una console portatile. Con il GT 8 Pro, realme punta quindi a rafforzare la propria presenza nella fascia premium del mercato, proponendo non solo un telefono veloce e potente, ma anche un dispositivo pensato per migliorare concretamente l’esperienza quotidiana: più autonomia, più fluidità e più divertimento. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Realme GT 8 Pro, in arrivo il flagship con Snapdragon 8
(Adnkronos) – in collaborazione con Realme
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.