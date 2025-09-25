(Adnkronos) –
Roland Orzabal, la rock star anni ’80 e chitarrista dei ‘Tears for Fears’ è diventato di nuovo papà a 64 anni. Roland ha dato il benvenuto a una bambina con la sua seconda moglie Emily, che ha 26 anni meno di lui. La moglie Emily ha partorito a giugno. A confermare la notizia, il compagno della band, Curt Smith, che ha dichiarato in un'intervista rilasciata a 'Vulture': "Avremmo dovuto andare in tour quest'estate, ma Roland e sua moglie hanno avuto un bambino a giugno", ha detto Smith. "Quindi il tour estivo ovviamente è stato annullato perché non si vuole stare lontani da casa così vicino alla nascita di un bambino". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Papà a 64 anni, la rock star anni ’80 dà il benvenuto al suo terzo figlio
