(Adnkronos) –
Jannik Sinner oggi giovedì 25 settembre debutterà a Pechino nell'Atp 500 cinese. Il numero 2 del ranking Atp giocherà nel primo turno del torneo contro il croato Marin Cilic, per dare il via al rush finale della stagione nel tentativo di un nuovo sorpasso a Carlos Alcaraz. In questi giorni, in città è Sinner-mania. Tantissimi tifosi sono sempre agli allenamenti di Jannik, estasiati dalle sue giocate. Nelle ultime ore, a fare il giro dei social è però la speciale accoglienza riservata al fuoriclasse azzurro dagli organizzatori del torneo. Sinner è arrivato all'International Tennis Center di Pechino tra i sorrisi. E dopo una passerella l'organizzazione gli ha regalato… una carota-peluche. Un simpatico modo per omaggiare il numero 2 del ranking Atp, il grande favorito per la vittoria del torneo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
L’Atp di Pechino accoglie Sinner con… una carota
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.