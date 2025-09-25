(Adnkronos) – I vampiri che hanno fatto sognare una generazione stanno per tornare al cinema. In occasione dei 20 anni dalla pubblicazione del primo romanzo di Stephenie Meyer, l'intera saga di 'Twiligh' torna nelle sale italiane. "Forever Begins Again", scrive Eagle Pictures dandone l'annuncio. I cinque film della saga con Kristen Stewart e Robert Pattinson arrivano al cinema in date diverse, a partire dal 6 ottobre e fino al 4 novembre. Ecco quali: 'Twilight' il 6 e il 7 ottobre 'New Moon' il 13 e il 14 ottobre 'Eclipse' il 20 e il 21 ottobre 'Breaking Dawn Parte 1' il 27 e il 28 ottobre 'Breaking Dawn Parte 2' il 3 e il 4 novembre —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
La saga di ‘Twilight’ torna al cinema, ecco le date
