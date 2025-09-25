Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle: “Non è ripiego. Cachet astronomico? Molto lontano da realtà”

(Adnkronos) – "La mia partecipazione a Ballando con le Stelle non è un ripiego, io sono orgogliosa di essere qua. Cachet astronomico? E' molto lontano dalla realtà". A parlare è Barbara d'Urso, tra i concorrenti della 20esima di Ballando con le stelle. L'edizione 2025 del programma condotto da Milly Carlucci andrà in onda da sabato 27 settembre in diretta su Rai 1 in prima serata (VIDEO). "Ho voglia di giocare e divertirmi ma al momento sono atterrita. Tutti pensano che io sappia ballare, anche Pasquale La Rocca (il suo ballerino, ndr), ma quando ho fatto la prima lezione mi ha dato ragione. Psicologicamente è stata una scelta difficile da prendere, ma sono felice di averla presa. E l'ho fatto per vari motivi, uno di questi è ripartire", ha affermato l'ex conduttrice Mediaset sottolineando poi il fatto che "scegliere un posto come questo, la trasmissione del sabato sera di Rai 1 da vent’anni, mi scalda il cuore. Io riparto da qui con amore, entusiasmo e paura e con la possibilità di incontrare di nuovo il pubblico dal quale mi sono staccata due anni fa, per vari motivi”, ha quindi aggiunto. E ha quindi chiarito: "La mia partecipazione a Ballando con le Stelle non è un ripiego, io sono orgogliosa di essere qua. Psicologicamente è difficile: sono stata abituata a gestire situazioni, a condurre, decidere, scegliere, sono abituata a essere la Milly Carlucci" di un programma "entrare in un posto dove sono gestita, dove gli altri decidono per me e dovermi affidare alle altre persone, a Milly in primis, è stato difficile per me, ma anche coraggioso. Dopo quasi 50 anni di carriera ci vuole dose di umiltà". "Sono caduta e mi hanno fatta cadere, questo succede nel lavoro, in amore e in tutto. Sono stata zitta e ferma per un bel po'. Ora riparto con coraggio e magari farò capire agli altri che non sono quella che pensano", ha detto ancora. Poi la smentita su un presunto cachet stellare per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle: "Si è parlato di un cachet astronomico, facendo passare che io sono qui perché prendo tanti soldi. Questo è molto lontano dalla realtà. Ho accettato, come tutti gli altri, il cachet che mi è stato proposto. Sono qui per la voglia di mettermi in gioco e non per altri motivi", chiarisce la conduttrice nella conferenza stampa di presentazione della ventesima edizione di Ballando con le Stelle, in onda da sabato 27 settembre in diretta su Rai 1 alle 20.35. D'Urso ha chiarito sul suo allontanamento da Mediaset: "Vorrei evitare di parlare del passato. Le vere motivazioni usciranno fuori un giorno, non adesso". Per anni "ho seguito quello che l'azienda per cui ho lavorato per tantissimi anni mi chiedeva. C’era un lavoro di squadra totale". A Ballando "sarò me stessa, la Rai e il programma mi chiedono di ballare. Lì avevo una corazza, dovevo interpretare quel ruolo, che mi andava bene". Sulla pista da ballo "uscirò fuori in un altro modo, forse peggiore non so. Ma sicuramente diverso", ha concluso. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)