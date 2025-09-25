(Adnkronos) –
La replica de 'Il Commissario Montalbano', in onda su Rai1, vince il prime time mercoledì 24 settembre 2025 con 2.518.000 spettatori, raggiungendo il 16,7% di share. Medaglia d'argento per 'Io Canto Family' su Canale 5 che ha interessato 2.223.000 spettatori (15, 8% di share) mentre 'Chi l'ha visto?' su Rai3 ha raccolto 1.447.000 spettatori (9,7% di share). Fuori dal podio troviamo 'Lezioni di Mafie' su La7 con 955.000 spettatori (5,5% di share) mentre la partita di Coppa Italia (Como-Sassuolo) su Italia 1 ha registrato 930.000 spettatori (5% di share). A seguire: Rai2 con 'C'era una volta il West' (832.000 spettatori, 5,8% share); Tv8 con 'Mia moglie per finta' (502.000 spettatori, 3% share); Rete4 con 'Realpolitik' (453.000 spettatori, 3,6% share) e Nove con 'Comedy Match' (370.000 spettatori, 2, 2% share). In access prime time, vince la sfida Canale 5 con 'La Ruota della Fortuna' con 4.750.000 spettatori (23,5% di share) mentre Rai1 con 'Affari Tuoi' ha raggiunto 4.425.000 spettatori (21,9% di share). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ascolti tv, De Martino accorcia le distanze su Gerry Scotti. Montalbano vince in prime time
