(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz si è infortunato a Tokyo? Nel corso del match contro Baez oggi, giovedì 25 settembre, il numero uno al mondo si è seduto a terra dolorante per un problema alla caviglia, sul punteggio di 2-2 nel primo set. Alcaraz ha iniziato a zoppicare e poi ha fatto tremare i suoi tifosi per qualche secondo, portandosi le mani al volto. Dopo essersi seduto in campo si è rimesso in piedi per raggiungere la panchina, dove sono intervenuti i membri dello staff per la fasciatura durante il medical time out. Lo spagnolo è poi tornato a giocare, vincendo il primo set. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Scende il numero degli incidenti stradali ma Roma resta la prima città in Italia per tasso di mortalità
Alcaraz, infortunio a Tokyo? Carlos si ferma nel match contro Baez, cos’è successo
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.