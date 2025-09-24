(Adnkronos) – Tragico incidente a Fiumicino. Una donna di 35 anni è stata travolta e uccisa, intorno alle 22 di ieri, mentre era in strada nei pressi di via Redipuglia nella zona di Isola Sacra. L'impatto con la Smart non le ha lasciato scampo, la donna è morta sul colpo. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. La donna è stata travolta mentre camminava con il figlio di 8 anni, rimasto illeso. Simona Bortoletto, questo il nome della vittima, stava percorrendo insieme al figlio via Redipuglia quando è sopraggiunta una Smart che l'ha investita. Vano il tentativo del conducente dell'auto, un coetaneo, che si è fermato a prestare i primi soccorsi. L'uomo è stato denunciato per omicidio stradale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Meloni: “Condanna totale dell’attacco alla Flotilla, anche se la loro è una missione irresponsabile”
Tragedia a Fiumicino, 35enne travolta e uccisa a Isola Sacra mentre cammina con il figlio
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.