Super tifone Ragasa devasta Taiwan, almeno 14 morti e 124 dispersi. Hong Kong paralizzata

(Adnkronos) – Morte e devastazione nell'Asia meridionale per il passaggio del super tifone Ragasa, identificato come il ciclone tropicale di maggiore intensità a livello globale di quest'anno. Sono almeno 14 le persone morte a Taiwan a causa del cedimento di una diga provocato dalle piogge torrenziali. Le acque hanno invaso abitazioni a Hualien, nell'est dell'isola, secondo un video ottenuto dall'agenzia Afp. Altre 18 persone sono rimaste ferite, stando al bilancio fornito dalle autorità locali, mentre proseguono le ricerche per 124 dispersi. Venti di eccezionale intensità, precipitazioni abbondanti e inondazioni hanno investito anche Hong Kong, mentre il ciclone tropicale si dirigeva verso la Cina meridionale. Il centro finanziario ha registrato la caduta di numerosi alberi e allagamenti estesi in diverse aree urbane. La mareggiata ha provocato la rottura delle vetrate di un hotel di lusso, con conseguente inondazione della sua hall. I venti hanno innalzato onde di notevole altezza lungo i litorali, paralizzando le attività sulla costa meridionale cinese. Si sono verificati danni strutturali, con parti del tetto di un ponte pedonale divelte. Una nave ha impattato contro la riva, causando la frantumazione di balaustre in vetro. Le aree adiacenti a fiumi e lungomare sono state interessate da allagamenti. Oltre 60 individui feriti hanno ricevuto cure mediche negli ospedali. Un filmato raffigurante un hotel allagato ha ottenuto una vasta diffusione virale. Nella vicina Macao, anch'essa colpita da allagamenti estesi, la compagnia di servizi pubblici CEM ha disposto la sospensione dell'erogazione di energia elettrica in alcune aree.

Nelle Filippine, si segnalano almeno 10 decessi, tra cui sette pescatori annegati al largo di Santa Ana, nella provincia di Cagayan. Cinque ulteriori pescatori risultano dispersi. Quasi 700.000 persone sono state colpite nella regione settentrionale di Luzon, con 25.000 individui trasferiti in centri di emergenza. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)