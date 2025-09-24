spot_img
mercoledì 24 Settembre 2025
spot_img

Stangata tasse regionali: l’opposizione di Corciano presenta un ordine del giorno contro la legge

Politica
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

I gruppi consiliari Fratelli d’Italia Giorgia Meloni per Padovano Sindaco e Padovano Sindaco – Insieme per Corciano – Umbria Civica hanno depositato un Ordine del Giorno per chiedere che il Consiglio Comunale di Corciano impegni il sindaco ad attivarsi nelle sedi istituzionali competenti per chiedere la revoca della Legge Regionale n. 2 dell’11 aprile 2025, relativa alla manovra sui tributi regionali.

“La Legge Regionale n. 2 dell’11 aprile 2025 – spiegano – ha introdotto un aumento dell’addizionale regionale IRPEF e un incremento dell’IRAP che graveranno in modo significativo su cittadini e imprese. Questa legge è una scelta politica e non un’esigenza reale: colpire chi produce, chi investe e chi dà lavoro significa frenare la crescita, ridurre le assunzioni e comprimere i consumi in un momento già difficile per famiglie e imprese”.

Con questo Ordine del Giorno, i consiglieri dei gruppi di minoranza chiedono che il Consiglio Comunale impegni il Sindaco ad attivarsi nelle sedi istituzionali competenti per chiedere la revoca della Legge Regionale n. 2/2025 e a promuovere un confronto pubblico e trasparente sul futuro della sanità umbra e sulla sostenibilità delle politiche fiscali regionali.

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie