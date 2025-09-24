Stangata tasse regionali: l’opposizione di Corciano presenta un ordine del giorno contro la legge

I gruppi consiliari Fratelli d’Italia Giorgia Meloni per Padovano Sindaco e Padovano Sindaco – Insieme per Corciano – Umbria Civica hanno depositato un Ordine del Giorno per chiedere che il Consiglio Comunale di Corciano impegni il sindaco ad attivarsi nelle sedi istituzionali competenti per chiedere la revoca della Legge Regionale n. 2 dell’11 aprile 2025, relativa alla manovra sui tributi regionali.

“La Legge Regionale n. 2 dell’11 aprile 2025 – spiegano – ha introdotto un aumento dell’addizionale regionale IRPEF e un incremento dell’IRAP che graveranno in modo significativo su cittadini e imprese. Questa legge è una scelta politica e non un’esigenza reale: colpire chi produce, chi investe e chi dà lavoro significa frenare la crescita, ridurre le assunzioni e comprimere i consumi in un momento già difficile per famiglie e imprese”.

Con questo Ordine del Giorno, i consiglieri dei gruppi di minoranza chiedono che il Consiglio Comunale impegni il Sindaco ad attivarsi nelle sedi istituzionali competenti per chiedere la revoca della Legge Regionale n. 2/2025 e a promuovere un confronto pubblico e trasparente sul futuro della sanità umbra e sulla sostenibilità delle politiche fiscali regionali.