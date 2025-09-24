spot_img
mercoledì 24 Settembre 2025
Sea e Rivers: anche Corciano protagonista del World Clean Up Day

Torna il prossimo fine settimana l’evento internazionale Sea & Rivers in occasione del World Clean Up Day, la più grande azione civica a livello globale, dedicata alla lotta contro l’inquinamento e i rifiuti, che coinvolgerà milioni di volontari in tutto il mondo. Anche Corciano scende in campo per l’ambiente e lo fa chiamando a raccolta i volontari del territorio in un appuntamento che prenderà il via domenica 28 settembre. Il ritrovo è alle 9 in via Parco 12 per condividere una giornata dedicata alla cura del territorio.

L’evento, organizzato dall’associazione Plastic Free e patrocinato dal Mase – Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Comune di Corciano e Tsa – Trasimeno servizi ambientali, è parte del grande movimento internazionale che si muove all’unisono per dire basta ai rifiuti abbandonati. Con il supporto degli sponsor nazionali Mini e Philip Morris Italia dove, quest’ultima con la campagna #CambiaGesto, si vuol così sensibilizzare tutti a non disperdere mozziconi e rifiuti nell’ambiente.

«La partecipazione a un evento internazionale come il World Clean Up Day rappresenta un’occasione preziosa per ribadire il nostro impegno verso un ambiente più sano e vivibile – così Giordana Tomassini, l’assessore comunale all’Ambiente – Per questo, come Comune, promuoviamo iniziative che uniscono comunità, associazioni e cittadini in un’azione concreta di cura del territorio. Gesti, grandi e piccoli, possono solo che contribuire a costruire un futuro più sostenibile per tutti».

