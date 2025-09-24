(Adnkronos) –
Tre candidature sono finite nel mirino della Commissione parlamentare Antimafia nell’ambito dei consueti controlli svolti dalla stesso organismo parlamentare sulle candidature e le eventuali violazioni del codice di autoregolamentazione in vista delle elezioni regionali che si terranno in Calabria domenica 5 e lunedì 6 ottobre. È stata la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo, in apertura della seduta odierna, a dare comunicazione dell'esito delle verifiche svolte. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Daniel Day-Lewis, il ritorno alle scene dopo 8 anni passa da Roma: l’attore sarà ad ‘Alice nella città’
Maltempo sull’Italia, trovato il corpo della turista dispersa nell’Alessandrino. Stato di emergenza in Veneto
Regionali, tre candidature ‘impresentabili’ in Calabria
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.