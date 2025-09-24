spot_img
mercoledì 24 Settembre 2025
Perdono il volo, entrano in pista per salire sull’aereo: maximulta

(Adnkronos) – Provano a salire sull'aereo ma è tardi, invadono la pista e vengono bloccate. Risultato: 2.064 euro di multa. Protagoniste della vicenda, andata in scena all'aeroporto di Treviso, due turiste francesi. L'emittente Antenna 3 ricostruisce l'episodio accaduto la scorsa settimana. Le due turiste sono arrivate tardi in aeroporto. Sono riuscite a superare i controlli di sicurezza ma hanno trovato il gate chiuso: il volo delle 12.55 per Tolosa era ormai inaccessibile. Le due ritardatarie si sono affidate ad un improbabile piano B. Hanno aperto la porta d'accesso alla pista, sorvegliata da telecamere, e hanno fatto scattare l'allarme. Il personale è intervenuto tempestivamente e ha bloccato le due passeggere, identificate dalla polizia di frontiera. Per entrambe è scattata una sanzione da 2.064 euro.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

