(Adnkronos) – L'Italvolley maschile supera in tre set il Belgio nei quarti di finale dei Mondiali di pallavolo in corso oggi 24 settembre nelle Filippine e vola in semifinale sabato contro la vincente tra Polonia e Turchia, in campo oggi alle 14 italiane. I ragazzi di De Giorgi si prendono la rivincita dopo la sconfitta contro i Red Dragons nella fase a gironi, 3-2, e chiudono con un netto 3-0 la sfida di oggi (25-13, 25-18, 25-18). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Daniel Day-Lewis, il ritorno alle scene dopo 8 anni passa da Roma: l’attore sarà ad ‘Alice nella città’
Maltempo sull’Italia, trovato il corpo della turista dispersa nell’Alessandrino. Stato di emergenza in Veneto
Mondiali pallavolo, Italia batte Belgio e va in semifinale
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.