Ousmane Dembélé torna a casa con il Pallone d'oro 2025. Il calciatore più forte al mondo, come riconosciuto dalla giuria del prestigioso premio, è arrivato al centro di allenamento del Psg con il trofeo vinto lunedì. L'asso francese è stato accolto dagli abbracci dei compagni, tutti pronti a complimentarsi con lui per il traguardo raggiunto. L'accoglienza più calorosa? Quella di Luis Enrique, il tecnico che lo ha coccolato fin dal suo arrivo a Parigi nel 2023, facendone un campione dopo anni di alti e bassi. Il siparietto che in queste ore sta facendo il giro dei social è tutto da ridere. Luis Enrique entra nella stanza, vede Dembélé ed esclama tra i sorrisi: "Oooh, il Pallone d'oro Ousmane Dembélé". Poi l'abbraccio e… il 'furto'. L'allenatore prende il trofeo, lo alza e lo bacia per… il bis. Dopo il premio per il miglior allenatore vinto ricevuto nella cerimonia. In fondo, se l'attaccante ha raggiunto certi livelli, il merito è anche suo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Luis Enrique ‘ruba’ il Pallone d’oro a Dembélé: il video della festa in casa Psg
