(Adnkronos) – Torna in campo la Nazionale di pallavolo maschile. Oggi, mercoledì 24 settembre, l'Italia del ct Fefè De Giorgi sfida il Belgio – in diretta tv, anche in chiaro, e streaming – nei quarti di finale del Mondiale 2025. Gli azzurri, campioni del mondo in carica dopo il trionfo del 2022 in Polonia, vanno a caccia della semifinale del torneo tornando ad affrontare la squadra fiamminga, che li ha battuti durante la fase a gironi, imponendosi per 3-2 al tie break. Agli ottavi l'italia ha superato in tre set l'Argentina, mentre il Belgio hanno battuto con lo stesso risultato la Finlandia. Italia-Belgio, sfida valida per i quarti di finale ai Mondiali di pallavolo maschile 2025, inizierà alle 9.30 ora italiana e sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva (gratis e in chiaro) su Rai 2 e in streaming gratuito su RaiPlay. Sfida visibile, per gli abbonati, anche sulla piattaforma Dazn e Volleyballworld.com. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Italia-Belgio ai Mondiali di pallavolo: orario e dove vederla in tv (in chiaro)
