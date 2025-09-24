Francia, insegnante accoltellata in classe da 14enne

(Adnkronos) – Un'insegnante è stata accoltellata in classe da un allievo di 14 anni nella scuola media Robert Schuman a Benfeld, a sud di Strasburgo, nel dipartimento francese del Basso Reno. L'autore dell'aggressione è in fuga e l'istituto scolastico è stato evacuato. L'insegnante è stata ricoverata. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)