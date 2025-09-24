(Adnkronos) – La polizia britannica ha arrestato un uomo sui 40 anni in relazione all'attacco hacker che nei giorni scorsi ha provocato il caos in alcuni dei principali aeroporti europei, inclusi Bruxelles, Berlino e Londra Heathrow. La National Crime Agency (Nca) ha riferito che il sospettato è stato rilasciato su cauzione dopo che gli agenti lo hanno arrestato ieri sera nel West Sussex, nel sud-est dell'Inghilterra, con l'accusa di reati ai sensi del Computer Misuse Act. "Sebbene questo arresto sia un passo positivo, l'indagine su questo incidente è nelle sue fasi iniziali e rimane in corso", ha affermato in una nota il vice direttore dell'Nca, Paul Foster. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Daniel Day-Lewis, il ritorno alle scene dopo 8 anni passa da Roma: l’attore sarà ad ‘Alice nella città’
Maltempo sull’Italia, trovato il corpo della turista dispersa nell’Alessandrino. Stato di emergenza in Veneto
Cyberattacco aeroporti europei, arrestato un uomo poi rilasciato su cauzione
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.