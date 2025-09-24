Atp Tokyo, Berrettini ritrova la vittoria: Munar battuto 6-4 6-2

spot_img
mercoledì 24 Settembre 2025
(Adnkronos) – Matteo Berrettini inizia col piede giusto l'Atp 500 di Tokyo. L'azzurro ha battuto al primo turno lo spagnolo Jaume Munar per 6-4 6-2 in un'ora e 36 minuti di gioco. E' la prima partita vinta per Berrettini dagli Internazionali d'Italia e dal successo all'esordio su Jacob Fearnley del maggio scorso. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

