Atp Tokyo, Berrettini ritrova la vittoria: Munar battuto 6-4 6-2

(Adnkronos) – Matteo Berrettini inizia col piede giusto l'Atp 500 di Tokyo. L'azzurro ha battuto al primo turno lo spagnolo Jaume Munar per 6-4 6-2 in un'ora e 36 minuti di gioco. E' la prima partita vinta per Berrettini dagli Internazionali d'Italia e dal successo all'esordio su Jacob Fearnley del maggio scorso. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
