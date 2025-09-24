81enne investito: tragedia lungo la provinciale tra San Mariano e Strozzacapponi

Un uomo di 81 anni è morto nella serata di martedì in seguito dopo essere stato investito lungo la strada che collega San Mariano a Strozzacapponi, al confine fra Corciano e Perugia. Secondo le prime informazioni, l’anziano era uscito di casa per portare i rifiuti e, nel tentativo di attraversare la carreggiata, è stato colpito da donna di 42 anni alla guida di una una vettura.

L’urto è stato particolarmente violento: i sanitari del 118, giunti sul posto, hanno trasferito l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, dove però è deceduto poco dopo l’arrivo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. La conducente dell’auto è stata indagata per omicidio stradale, atto dovuto in simili circostanze. Gli inquirenti stanno raccogliendo elementi utili a chiarire con precisione le responsabilità e le cause dell’investimento.