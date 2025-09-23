Trump all’Onu, subito un intoppo: “Il gobbo non funziona”

(Adnkronos) –
Donald Trump parla all'assemblea generale dell'Onu e subito qualcosa va storto. Il presidente degli Stati Uniti oggi 23 settembre si presenta al podio per l'intervento davanti all'assemblea generale e si accorge che il teleprompter, il gobbo elettronico, non funziona. "Non fa niente, terrò questo discorso senza teleprompter. Perchè il teleprompter non funziona", dice Trump guardandosi intorno e lanciando sguardi di fuoco. "Sono felicissimo di essere qui con voi, parlerò col cuore. Posso solo dire che chi sta gestendo questo teleprompter è in grossi guai…". Trump comincia a parlare leggendo il discorso sui fogli. "Le Nazioni Unite non hanno mai offerto un contributo" al presidente americano che rivendica la soluzione di 7 conflitti dall'inizio del suo mandato. "Tutto ciò che ho ottenuto dall'Onu è una scala mobile che si è bloccata a metà. Se la first lady non fosse stata in ottima forma sarebbe caduta", afferma il presidente americano. "Ma la first lady è in ottima forma, entrambi lo siamo. Poi ho ottenuto un teleprompter che non funziona, queste sono le due cose che ho avuto dall'Onu: grazie mille", dice Trump tra le risate dell'assemblea. "Ora il teleprompter funziona…". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
