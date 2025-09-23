(Adnkronos) – Un uomo di circa 50 anni è stato investito e ucciso, la notte scorsa, a Novara, sull'autostrada Torino-Milano all'altezza del km 85+100 in direzione Milano. Sul caso sta indagando la polizia stradale, intervenuta sul posto con il 118. Gli agenti stanno cercando di risalire all'investitore che non si è fermato dopo l'incidente. Da una prima ricostruzione la vittima era rimasta in panne con l'auto: l'uomo è sceso dal mezzo ed è stato investito da un altro veicolo che si è poi allontanato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Scende dall’auto in panne sull’autostrada e viene travolto e ucciso
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.