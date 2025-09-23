Pret A Manger sbarca a Milano Centrale, prima assoluta in una stazione italiana

(Adnkronos) –
Pret A Manger, catena internazionale di caffetterie, famosa nel mondo per i menu healthy con cibi freschi e caffè biologico, ha inaugurato un locale nella stazione di Milano Centrale, il secondo scalo per importanza all’interno del circuito di Grandi Stazioni Retail. Il marchio è gestito in esclusiva per l’Italia da Chef Express (Gruppo Cremonini), che ne promuove lo sviluppo nei canali del travel (stazioni, aeroporti e aree autostradali). All’evento di apertura ufficiale sono intervenuti Nicolas Bigard, Amministratore Delegato di Chef Express, Cesare Salvini, Chief Marketing & Media Officer di Grandi Stazioni Retail, Emma John, Travel & Franchising Director Pret A Manger, Gabriele Morisi, Responsabile Sviluppo Chef Express, e il Console Generale britannico a Milano e Direttore del Department for Business and Trade in Italia, Kassim Ramji. Si tratta di un debutto assoluto in una stazione italiana, dopo l’apertura dei primi 3 locali Pret A Manger nell’aeroporto di Malpensa. Il nuovo locale è situato nel piano mezzanino con vista binari, a lato dei ristoranti Wagamama e Roadhouse Meatery.
Il piano di sviluppo della catena prevede l’apertura di una trentina di locali: la prossima apertura è prevista nella stazione di Bologna Centrale
Nicolas Bigard, Amministratore Delegato di Chef Express, ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti di questa partnership con Pret A Manger destinata a sviluppare in Italia una delle catene più famose per il cibo fresco e il caffè biologico. Dopo il successo delle aperture a Milano Malpensa, e grazie alla collaborazione con Grandi Stazioni Retail, debuttiamo a Milano C.le, certi che il formato sarà apprezzato dai viaggiatori e dai milanesi che avranno un’opportunità in più per una gustosa e sana pausa pranzo. Con questa operazione, Chef Express si conferma una piattaforma di ristorazione ideale per sviluppare in Italia, in modalità multicanale (travel, commerciale, ecc.), i brand internazionali”. Cesare Salvini, Chief Marketing & Media Officer di Grandi Stazioni Retail ha sottolineato: “L’apertura del primo Pret A Manger nel centro di Milano non poteva che avvenire qui, nella nostra stazione Centrale. Non è una scelta casuale. La Centrale è molto più di una stazione ferroviaria: è un luogo che appartiene a tutti, a chi parte e a chi arriva, a chi viaggia e a chi la vive ogni giorno. È il cuore pulsante della città, un hub intermodale che connette mezzi, persone, esperienze ed emozioni. Un luogo che non smette mai di sorprendere e che oggi, con questa nuova apertura, si conferma protagonista della vita milanese”. Kassim Ramji, Console Generale britannico a Milano e Direttore del Department for Business and Trade in Italia, ha dichiarato: «È un vero piacere vedere un brand britannico come Pret A Manger rafforzare la propria presenza in Italia, soprattutto grazie al supporto di un gruppo di eccellenza come Cremonini, che rappresenta un ponte importante tra il mondo italiano e quello britannico. Questa collaborazione è un esempio virtuoso di come le sinergie tra realtà internazionali e partner locali possano generare valore e nuove opportunità per entrambi i Paesi». Come in ogni altro punto vendita Pret, i membri del team preparano il menu ogni giorno, utilizzando ingredienti freschi e di provenienza selezionata. Il cibo invenduto viene donato a enti di beneficenza locali alla fine di ogni giornata. Il menu del locale di Milano Centrale comprende i panini più noti di Pret, come il Classic Super Club con petto di pollo, pancetta affumicata e pomodori freschi, un'ampia varietà di baguette come la vegetariana Cheddar & Onion Chutney, e il bestseller Chicken & Bacon Baguette con la deliziosa salsa caesar. Inoltre, sono previsti wraps, zuppe e insalate fresche come Avocado, Wild Crayfish & Cucumber bowl o la Smoked Salmon, Egg & Edamame Protein Box con avocado fresco e uova da allevamento a terra. I menu della colazione e del pomeriggio offriranno dolci appena sfornati, croissant salati caldi, vasetti di yogurt e frutta, frullati e una vasta gamma di bevande rinfrescanti. Anche i dolcetti Pret, come biscotti, muffin e barrette, saranno abbinati a prodotti di caffetteria (latte, cappuccino, moka) e tè serviti caldi o ghiacciati con latte biologico o bevande alternative. Pret A Manger è una catena di panini e caffè, comunemente chiamata Pret, con sede nel Regno Unito. Il primo locale è stato aperto a Londra nel 1986, dove oggi ha sede l'azienda. I panini, le insalate e i wrap di Pret sono preparati ogni giorno nelle cucine dei locali con ingredienti di qualità e caffè biologici al 100%. Pret conta attualmente più di 550 locali e opera in più di 10 paesi a livello internazionale, tra cui Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti, Hong Kong, Francia, Dubai, Kuwait, Svizzera, Bruxelles, Singapore, Germania, Lussemburgo e India. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
