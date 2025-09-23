Paura vicino alla sinagoga di Roma, una moto si schianta sulla pensilina del bus: ferita un’anziana

(Adnkronos) – Paura sul lungotevere a Roma, dove, all'altezza di ponte Garibaldi, a pochi passi dalla sinagoga, un uomo in sella a una enduro e con il casco regolarmente indossato, forse a causa di un ostacolo improvviso sulla strada, ha perso il controllo della moto schiantandosi contro la pensilina della fermata, mandando la vetrata in frantumi e rischiando di travolgere le persone in quel momento in attesa del bus. E' successo poco fa. La maggior parte dei passanti è riuscita a schivare la moto che ha però colpito un'anziana. Il centauro è stato trasportato in ospedale. Sul posto gli agenti della Polizia Locale impegnati nei rilievi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)