spot_img
martedì 23 Settembre 2025
spot_img

Paura vicino alla sinagoga di Roma, una moto si schianta sulla pensilina del bus: ferita un’anziana

adn-ultimora
8

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Paura sul lungotevere a Roma, dove, all'altezza di ponte Garibaldi, a pochi passi dalla sinagoga, un uomo in sella a una enduro e con il casco regolarmente indossato, forse a causa di un ostacolo improvviso sulla strada, ha perso il controllo della moto schiantandosi contro la pensilina della fermata, mandando la vetrata in frantumi e rischiando di travolgere le persone in quel momento in attesa del bus. E' successo poco fa.   La maggior parte dei passanti è riuscita a schivare la moto che ha però colpito un'anziana. Il centauro è stato trasportato in ospedale. Sul posto gli agenti della Polizia Locale impegnati nei rilievi.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie