Musetti, delusione in Cina: Tabilo lo batte in finale e vince Atp Chengdu

Delusione per Lorenzo Musetti l'Atp 250 di Chengdu. Il tennista azzurro è stato battuto oggi, martedì 23 settembre, dal cileno Alejandro Tabilo, numero 112 del mondo, in tre set con il punteggio di 3-6, 6-2, 5-7 (5) in due ore e 35 minuti, sprecando anche due match point nel terzo parziale. Musetti, reduce dai quarti di finale raggiunti agli Us Open, dove è stato eliminato da Jannik Sinner, continua così il suo digiuno da titoli Atp, che gli mancano dall'ottobre 2022, ma conquista comunque, grazie alla finale raggiunta, punti pesanti nella corsa alle prossime Finals, in programma a Torino dal 9 al 16 novembre. Primo set complicato per Musetti, che soffre l'aggressività dell'avversario, a suo agio sul cemento cinese, e perde il primo parziale 6-3. La reazione dell'azzurro però è immediata: Lorenzo ricomincia a macinare tennis, attiva finalmente il suo rovescio e conquista il secondo parziale 6-2. Equilibrio totale nel terzo e decisivo set, in cui Musetti speca due match point nel dodicesimo game e porta il parziale al tie break. Qui Lorenzo piazza un mini break e vola sul 4-2, ma subisce il ritorno di Tabilo, che riesce a recuperare lo svantaggio portandosi sul 4-4, e chiude i giochi 7-5, alzando così il trofeo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)