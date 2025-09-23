Milano, inaugurato il Giardino Pepe-Borsieri: un’area urbana riqualificata nell’eredità delle Olimpiadi

(Adnkronos) – È stata presentata a Milano la nuova area urbana riqualificata tra via Pietro Borsieri e via Guglielmo Pepe, nel cuore del quartiere Isola del capoluogo lombardo. L’intervento, realizzato con la sponsorizzazione tecnica di Visa, rientra nelle iniziative promosse in vista di Milano Cortina 2026, con l’obiettivo di lasciare un’eredità tangibile nelle aree dei Giochi. Si tratta di uno spazio di oltre 1300 metri quadrati, di cui 540 mq trasformati da area grigia cementificata ad area depavimentata e verde grazie a una sponsorizzazione tecnica, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, affidata all’agenzia Affari Pubblici con il supporto di Visa. “In qualità di partner di lunga data dei Giochi Olimpici e Paralimpici, intendiamo valorizzare l’appuntamento di Milano Cortina 2026 per generare una legacy economica e sociale duratura, a beneficio dei territori che ospiteranno l’evento e del Paese – ha spiegato Stefano Stoppani, Country Manager di Visa Italia -. Siamo lieti di aver contribuito alla riqualificazione di questo spazio nel cuore di Milano: un intervento capace di lasciare un’eredità concreta e di produrre un impatto positivo per la comunità, ponendo le persone al centro”. Al taglio del nastro erano presenti anche Tiziana Elli, Assessora Parità di genere, Sport, Quartieri popolari, Comunicazione istituzionale, Politiche giovanili, CAM e CAG del Municipio 9, Nevio Devidè, Chief Revenue Officer di Fondazione Milano Cortina 2026 e Anna Spreafico, Co-founder di Affari Pubblici. Il progetto di riqualificazione ha avuto come obiettivo primario la rigenerazione ecologica dello spazio, grazie all’eliminazione di 540 mq di superfici asfaltate e alla creazione di una nuova area verde, caratterizzata da 14 specie arbustive che favoriscono la biodiversità. "La parola chiave di oggi è legacy, eredità. Altri concetti importanti sono coinvolgimento, inclusione e comunità, che verranno celebrati dalle Olimpiadi" ha detto all’Adnkronos Nevio Devidè, Chief Revenue Officer di Fondazione Milano Cortina 2026, a margine dell’inaugurazione. "Si tratta di momenti che in qualche modo pongono l'accento, anche con una dimostrazione fisica, su cosa significa portare i giochi in un Paese. E dunque catturare l'attenzione, fare progetti, poterli lasciare in maniera tangibile nella speranza che ci siano luoghi migliori e si riesca ad ispirare i prossimi". Dal prossimo autunno, nell'area saranno piantati circa 2.500 bulbi. Tutto sarà favorito anche dall’illuminazione Led ad alta efficienza che garantisce nell’area del parco un risparmio energetico fino al 93% (rispetto alle lampade tradizionali) e che offre una durata di 80.000 – 160.000h, richiedendo meno manutenzione e generando quindi meno rifiuti.

Il Giardino Pepe-Borsieri offre una zona sportiva (con un campetto da basket decorato nella sua pavimentazione da Francesca Cassani, in arte @NineInThePaint) e luoghi di socialità in cui famiglie, professionisti, giovani e anziani possono incontrarsi, studiare o lavorare all'aperto. Lo spazio, privo di barriere architettoniche, è stato progettato con attrezzi sportivi fruibili anche da persone in carrozzina, comunicazioni in Caa (Comunicazione Aumentativa Alternativa), simboli visivi e traduzioni Lis (Linguaggio Italiano dei Segni), oltre a una mappa tattile in Braille che favorisce l'orientamento di persone cieche o ipovedenti. A impreziosire l'area, il murale di 11×3 metri firmato dalla street artist Camilla Ginesi (@skyllowarts), selezionata nell'ambito del Visa Street Artist Contest e protagonista della campagna "Supera te stesso", lanciata da Visa in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Il murale, realizzato con una finitura fotocatalitica che contribuisce alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, raffigura discipline sportive che si fondono tra loro in un racconto visivo di energia, inclusività e determinazione. L'opera è anche la prima iniziativa di un partner ufficiale di Milano Cortina 2026 inclusa nel programma dell'Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il palinsesto multidisciplinare che promuove i valori Olimpici e Paralimpici attraverso arte, cultura e sport.