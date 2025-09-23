Milan-Lecce, oggi i sedicesimi di Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Torna la Coppa Italia dopo il quarto turno di Serie A. Oggi, martedì 23 settembre, il Milan ospita il Lecce a San Siro nei sedicesimi di finale del torneo. La squadra di Allegri è reduce da tre successi consecutivi in campionato, uno di questi proprio contro la squadra di Di Francesco, che dopo il pari alla prima giornata contro il Genoa ha inanellato tre sconfitte di fila. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Milan-Lecce di Coppa Italia, oggi alle 20:45:

Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. All. Allegri

Lecce (4-3-3) Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Ndaba; Kaba, Berisha, Kovac; Banda, Camarda, N'Dri. All. Di Francesco La sfida tra Milan e Lecce sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Mediaset, Italia 1. La partita sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.