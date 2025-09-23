(Adnkronos) – "Ilaria Salis è libera: non verrà riportata in carcere in Ungheria, non subirà l’ingiustizia del governo di Orban. Il Parlamento Europeo difendendo oggi la sua immunità ha difeso lo Stato di Diritto in Europa, per tutte e tutti i cittadini". Lo scrive sui social l'eurodeputato del Pd Brando Benifei. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Ilaria Salis è salva, Commissione Parlamento Ue rigetta revoca immunità
