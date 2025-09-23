E’ morta Claudia Cardinale, l’icona del cinema italiano aveva 87 anni

(Adnkronos) – E' morta Claudia Cardinale, l'attrice aveva 87 anni. L'attrice, nata a Tunisi il 15 aprile 1938, è deceduta oggi 23 settembre 2025 come riferisce l'agenzia France Presse. Claudia Cardinale – all'anagrafe Claude Joséphine Rose Cardinale – è stata un'icona del cinema italiano e internazionale per oltre mezzo secolo grazie alle interpretazioni in oltre 150 film tra commedie e opere drammatiche, spaghetti western e produzioni hollywoodiane. La sua dimensione planetaria è stata consacrata dai premi ricevuti: dal Leone d'oro alla carriera al Festival di Venezia all'Orso d'oro alla carriera al Festival di Berlino passando per il Premio Lumière e il Premio Flaiano. La sua carriera cinematografica iniziò quasi casualmente nel 1956 con Les Anneaux d'or, seguita dalla vittoria al concorso "La più bella italiana di Tunisia" nel 1957, che la portò alla Mostra di Venezia. Debuttò nel 1958 in Goha e si fece notare in I soliti ignoti di Maro Monicelli. Negli anni ’60 divenne musa di registi come Visconti (Rocco e i suoi fratelli, Il Gattopardo, Vaghe stelle dell’Orsa…), Fellini (8½), Zurlini (La ragazza con la valigia) e Leone (C’era una volta il West). Negli anni '70 recitò in commedie come Bello, onesto, emigrato Australia… e western come Le pistolere. Dagli anni ’80 si stabilì in Francia, collaborando con Herzog (Fitzcarraldo) e Cavani (La pelle). Continuò a lavorare in oltre 150 film, dedicandosi anche al teatro. Negli anni 2000-2010 apparve in L’isola del perdono (2022) e fu celebrata con retrospettive, come al MoMA nel 2023. Ambasciatrice UNESCO, si dedicò a cause umanitarie.La vita privata fu intensa: dal 1963 al 1975 fu legata a Cristaldi, sposato nel 1966; nel 1971 nacque la figlia Claudia da Pasquale Squitieri, con cui visse fino al 2000. Riconobbe pubblicamente Patrick solo nel 1965. Parlò apertamente delle sue difficoltà, mostrando resilienza. Ricevette cinque David di Donatello, Nastri d’Argento, Globi d’Oro, il Leone d’Oro e l’Orso d’Oro alla carriera, oltre alla Cavalleria di Gran Croce. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)