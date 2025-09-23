Corciano celebra le giovani campionesse della Asd Pattinaggio San Mariano

Nella cornice del Palazzo Comunale, il Comune di Corciano ha voluto rendere omaggio ad alcune atlete della Asd Pattinaggio San Mariano che, grazie a impegno, costanza e passione, hanno raggiunto traguardi di assoluto rilievo a livello regionale, nazionale e internazionale, portando prestigio al territorio e al nome della città.

Le giovani pattinatrici premiate sono

Costanza Biondi, campionessa italiana categoria Jeunesse 2025 (specialità libero), vincitrice della semifinale e della finale della Coppa del Mondo categoria Jeunesse 2025 e campionessa europea Jeunesse 2025 ai Campionati europei di pattinaggio artistico a rotelle di Opicina (2-15 settembre 2025);

Ariel Lombardi e Carlotta Missori, rispettivamente prima e seconda al Trofeo internazionale Filippini nella specialità solo dance categoria esordienti nazionale. La Missori ha inoltre conquistato l’oro al Trofeo delle Regioni di Massa (categoria solo dance nazionale esordienti), seguita al quarto posto dalla Lombardi;

Asia Patucca, vicecampionessa interregionale Toscana/Umbria FISR 2025 e terza classificata nel ranking nazionale categoria allievi A femminile;

Chiara Lanterna, prima classificata al Trofeo internazionale Filippini 2025 (categoria Jeunesse femminile) e ottava al Campionato italiano categoria Jeunesse femminile;

Alice Petre, prima classificata al Trofeo internazionale Filippini 2025 (categoria allievi regionali) e campionessa regionale federale Umbria 2025;

Noemi Biondi, convocata ai raduni federali della Nazionale italiana 2025.

Un gruppo straordinario di giovani atlete che, con dedizione e talento, testimoniano il valore della storica Asd Pattinaggio San Mariano, oggi più che mai eccellenza sportiva del territorio.

«Siamo orgogliosi e felici di celebrare le nostre giovani campionesse – ha detto il sindaco Lorenzo Pierotti – che hanno dimostrato come passione e sacrificio possano portare a risultati straordinari. Corciano vi è riconoscente perché, oltre a eccellere a livello nazionale e internazionale, siete ambasciatrici dei valori dello sport. Un ringraziamento speciale va alla Asd Pattinaggio San Mariano e a tutto lo staff tecnico e dirigenziale, che con professionalità e impegno formano non solo atlete di alto livello, ma anche ragazze capaci di incarnare un esempio positivo per tutta la comunità».

«Il pattinaggio artistico a rotelle è una disciplina affascinante ma complessa, che richiede coordinazione, eleganza e grande determinazione – ha aggiunto l’assessore allo Sport Francesco Cocilovo – Le vittorie che oggi celebriamo non arrivano per caso: dietro c’è un lavoro quotidiano fatto di allenamenti e un sostegno costante da parte della società e delle famiglie. Rivolgo i più sinceri complimenti alle ragazze, alle loro insegnanti e un sentito grazie a tutti coloro che contribuiscono a questi successi, perché rappresentano il nostro territorio e sono un orgoglio per Corciano».