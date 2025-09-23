spot_img
Cinzia Pinna scomparsa a Palau, due indagati per omicidio

(Adnkronos) – Giallo in Sardegna per la scomparsa di una donna di 33 anni, si indaga per omicidio. Cinzia Pinna, di Castelsardo, è scomparsa la notte tra l'11 e il 12 settembre da Palau. Le ricerche vanno avanti da giorni nel nord-est dell'isola e oggi arriva la svolta: la procura di Tempio indaga per omicidio. Ci sono due uomini coinvolti, che risultano indagati.  A lanciare l'allarme della scomparsa era stata la sorella, Cinzia quella notte era a Palau – in Gallura -, poi, si erano perse le sue tracce. Ora il cerchio sembra stringersi, in procura sono convinti che la donna sia stata uccisa e si cerca il cadavere. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

