Carlo e Camilla in Italia il mese prossimo, l’incontro ufficiale con Papa Leone

(Adnkronos) –
Re Carlo e la regina Camilla incontreranno Papa Leone durante una visita di Stato ufficiale in Vaticano il mese prossimo. Secondo il Sun, i sovrani britannici trascorreranno due giorni a Roma in ottobre, dopo il loro viaggio in Italia ad aprile, quando incontrarono Papa Francesco pochi giorni prima della sua morte. Sebbene il re e la regina non abbiano ancora incontrato ufficialmente di persona Papa Leone, il Pontefice ha recentemente rivolto un gesto significativo alla famiglia reale. All'inizio del mese, ha inviato un omaggio a sorpresa alla defunta Katharine, duchessa di Kent , scomparsa il 4 settembre all'età di 92 anni. La messa funebre della duchessa, celebrata il 16 settembre dall'arcivescovo di Westminster, il cardinale Vincent Nichols, è stata storica in quanto è stato il primo funerale cattolico di un membro della famiglia reale britannica nella storia moderna. Buckingham Palace ha dichiarato che il messaggio di Papa Leone è stato letto da Sua Eccellenza l'Arcivescovo Miguel Maury Buendia, Nunzio Apostolico in Gran Bretagna, durante la messa di suffragio. Il messaggio di Papa Leone iniziava con queste parole: "Sono addolorato nell'apprendere della morte di Sua Altezza Reale la Duchessa di Kent e invio le mie più sentite condoglianze, insieme all'assicurazione della mia vicinanza nella preghiera, a Sua Maestà, ai membri della Famiglia Reale e in particolare a suo marito, il Duca di Kent, e ai loro figli e nipoti in questo momento di dolore". "Affidando la sua nobile anima alla misericordia del nostro Padre Celeste – proseguiva – mi associo volentieri a tutti coloro che rendono grazie a Dio Onnipotente per l'eredità di bontà cristiana della Duchessa, testimoniata dai suoi molti anni di dedizione ai doveri ufficiali, al patrocinio di enti di beneficenza e alla dedizione alle persone vulnerabili della società. A tutti coloro che piangono la sua perdita, nella sicura speranza della Resurrezione, impartisco volentieri la mia benedizione apostolica come pegno di consolazione e pace nel Signore Risorto". —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Cortei Pro Pal, 76 poliziotti feriti. Mattarella: “Solidarietà ad agenti”. Piantedosi: “Responsabilità anche degli organizzatori”. Pisani: “Violenti vanno isolati”
Carlo e Camilla in Italia il mese prossimo, l’incontro ufficiale con Papa Leone
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.