Ascolti tv 22 settembre, Temptation Island vince la serata con 18,5%

(Adnkronos) – 'Temptation Island E poi… E poi…', in onda su Canale5, ha vinto il prime time di ieri sera, lunedì 22 settembre, con 3.005.000 telespettatori e uno share del 18,5%. Secondo gradino del podio per Rai1 con 'Purché finisca bene – Tutto a posto' che ha ottenuto 1.848.000 telespettatori e l’11,9% di share. Testa a testa per il terzo posto tra 'Boss in Incognito', che su Rai2 è stato visto da 975.000 telespettatori pari al 6,3%, e 'Killer Elite' che su Italia1 ha realizzato 996.000 telespettatori e il 6,2% di share. Fuori dal podio su Rai3 'Lo Stato delle Cose' è stato seguito da 920.000 telespettatori (6,6% di share) mentre su La7 'La Torre di Babele' è stata vista da 821.000 telespettatori raggiungendo uno share del 4,7%. Su Retequattro 'Quarta Repubblica' ha interessato 684.000 telespettatori (5,5%). Sul Nove 'Little Big Italy' ha raggiunto 521.000 telespettatori (3%) e su Tv8 'Il giustiziere della notte' ha ottenuto 339.000 telespettatori (share del 2,1%). Nell'access prime time su Canale 5 'La Ruota della Fortuna' ha registrato 5.094.000 telespettatori e uno share del 25,1% mentre su Rai1 'Affari Tuoi' allunga di nuovo la distanza conquistando 4.321.000 telespettatori e il 21,3% di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
