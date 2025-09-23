Al via 4° edizione America Buys Italian

(Adnkronos) – Dal 30 settembre al 1 ottobre torna con la sua quarta edizione America Buys Italian, l’iniziativa internazionale organizzata da ExportUsa e dalla Camera di Commercio Italoamericana di New York, con il sostegno di Bper Banca, per rafforzare la presenza del Made in Italy sul mercato statunitense. L’evento, annuncia una nota, si terrà presso il Resort Le Ali del Frassino di Peschiera del Garda e vedrà la partecipazione dei principali operatori delle catene di supermercati indipendenti americani, che incontreranno le imprese italiane del settore agroalimentare. Una vetrina strategica che consente ai produttori di accedere a mercati difficili da raggiungere e di presentare direttamente le proprie eccellenze ai decision makers della distribuzione di nicchia statunitense. "America Buys Italian rappresenta un’opportunità concreta per le aziende italiane del settore agroalimentare. L’iniziativa consente di entrare in contatto diretto con i buyer americani, normalmente difficili da raggiungere, e di testare la reale fattibilità di posizionare i prodotti sugli scaffali della Gdo indipendente. Grazie al supporto di ExportUsa, le imprese hanno la possibilità di comprendere il mercato, adattare i prodotti e intraprendere rapporti commerciali solidi e duraturi", ha commentato Muriel Nussbaumer, amministratore delegato di ExportUsa. "L’obiettivo di America Buys Italian è valorizzare i due attori chiave della filiera: produttori italiani e catene americane. Da un lato, le imprese italiane possono collocare i propri prodotti senza intermediari; dall’altro, i supermercati USA hanno l’occasione di diversificare la loro offerta con eccellenze autentiche italiane a prezzi competitivi. Abi si inserisce in un più ampio impegno della nostra Camera di Commercio per rendere più efficiente la catena distributiva negli Stati Uniti", ha invece detto Federico Tozzi, direttore esecutivo della Italy America Chamber of Commerce di New York. "Siamo orgogliosi di sostenere questa manifestazione sin dalla sua prima edizione. L’incontro con i buyer americani è un passaggio strategico per favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane e per garantire loro nuove prospettive commerciali. America buys Italian è uno strumento concreto per rafforzare la presenza del Made in Italy negli Stati Uniti", ha poi detto Stefano Bellucci, Head of Global Transaction Banking di Bper. Le catene statunitensi presenti all’edizione 2025 sono Lipari Foods – Fondata nel 1963, serve oltre 14.000 punti vendita in 32 Stati americani, dal North e South Dakota fino alla East Coast; Sendik’s Food Market – Storica insegna del Wisconsin, nata nel 1926, con 2.000 dipendenti e 18 punti vendita; Rudy’s Market – Fondata nel 1991 in Oregon, con 2.000 dipendenti e 4 boutique stores di alta gamma, controlla anche i marchi Newport Avenue Market, Oliver Lemon’s e Ollie’s Kitchen; Gleason’s Markets – Catena californiana nata nel 1951, conta oggi 2.100 dipendenti e 26 punti vendita; Nicholas Markets – Storico retailer del New Jersey, dispone di 4 punti vendita. Categorie di prodotti: Dairy (formaggi, latticini e derivati del latte), Baked Goods e Stable-Shelf Life Products (pasta, sughi, olio, aceto, condimenti, conserve, prodotti da forno, dolciumi, snacks, caffè, acqua, bevande, succhi, prodotti surgelati, ecc.) Deli (salumi e insaccati), Wine & Spirits (vino, birra, alcolici e superalcolici). —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)