Trasporti, Pappalardo (Ita Airways): “Con Alis parte nuova fase di collaborazione”

(Adnkronos) – "Noi entriamo a far parte di questa straordinaria realtà che è Alis. Tante cose ci vedono lavorare insieme, ci hanno visto collaborare anche in passato, e da oggi si apre una nuova parentesi che sarà un punto di svolta per concretizzare progetti veri. Siamo tutti anelli di un sistema Paese Italia che funziona e abbiamo il dovere, ogni giorno, di migliorare le condizioni della nostra nazione". Ad affermarlo è Sandro Pappalardo, presidente di Ita Airways, in occasione della cerimonia di firma per l’adesione della compagnia ad Alis, a Fiumicino. Il numero uno di Ita Airways ha sottolineato come la partnership possa svilupparsi in più ambiti, dai collegamenti con le isole alla valorizzazione del Made in Italy, fino alla promozione turistica internazionale. “Ogni giorno trasportiamo migliaia di persone, il nostro cliente, ovunque salga a bordo – fosse a Tokyo, New York o Dubai – deve già sentirsi in Italia, grazie all’accoglienza del personale e alla nostra enogastronomia”, ha aggiunto Pappalardo. Sul fronte economico, il presidente ha confermato che “il 2025 sarà l’anno del break-even, per poi avviare dal 2026 nuovi investimenti, compreso l’acquisto di aeromobili di nuova generazione”. Guardando al futuro, ha concluso: “Non vediamo rischi, ma grandi opportunità: rispetto agli attuali 67-68% di aeromobili nuova generazione, entro il 2030 vogliamo arrivare al 97-98% di flotta nuova, per un trasporto aereo sempre più moderno ed efficiente”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)