Terremoto a San Francisco, scossa di magnitudo 4.3

(Adnkronos) – Un terremoto, di magnitudo 4.3, è stato registrato oggi 22 settembre nell'area della Baia di San Francisco. Il sisma, avvenuto alle 2.56 locali, è stato forte abbastanza da svegliare le persone nella zona colpita. L'epicentro è stato localizzato a Berkeley, la cittadina della Baia dove ha sede la famosa università californiana, secondo quanto si legge sul sito del Los Angeles Times. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
