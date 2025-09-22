Terremoto a San Francisco, scossa di magnitudo 4.3

spot_img
martedì 23 Settembre 2025
(Adnkronos) – Un terremoto, di magnitudo 4.3, è stato registrato oggi 22 settembre nell'area della Baia di San Francisco. Il sisma, avvenuto alle 2.56 locali, è stato forte abbastanza da svegliare le persone nella zona colpita. L'epicentro è stato localizzato a Berkeley, la cittadina della Baia dove ha sede la famosa università californiana, secondo quanto si legge sul sito del Los Angeles Times.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

