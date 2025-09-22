(Adnkronos) – Ha aggredito il fratello più piccolo, di 14 anni, perché è il "prediletto" del nonno. Questo quando accaduto a Giugliano in Campania, provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato un 20enne. I militari quando sono arrivati nell'abitazione hanno trovato già il personale del 118 che stava prestando soccorso al minore, con evidenti ferite da taglio all’altezza del collo, sulle braccia e sulla spalla sinistra, per una prognosi giudicata di 30 giorni. Nel ricostruire quanto accaduto, il 20enne ha ammesso di aver aggredito suo fratello con una forchetta per "punire il nonno". A suo dire, il piccolo è il suo prediletto e per questo motivo colpendo il ragazzino avrebbe fatto soffrire indirettamente lui. Il 20enne, incensurato, è stato arrestato per lesioni aggravate e trasferito in carcere. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Consiglio Regionale del Lazio, presentato il libro ‘La costituzione di parte civile degli enti esponenziali’
“Sei il preferito di nonno”, aggredisce il fratello 14enne con una forchetta e viene arrestato
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.