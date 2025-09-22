Sarah Ferguson e quelle mail a Epstein: “Mio amico supremo, perdonami”

(Adnkronos) – Prima le accuse, poi la presa di distanza, infine le scuse, addirittura fin quasi il corteggiamento, con quella dichiarazione di amico, nientemeno "supremo". Dopo aver rinnegato pubblicamente Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali, un mese dopo Sarah Ferguson cercò di riavvicinarsi "umilmente" al suo "caro amico". Secondo e-mail ottenute dal Mail on Sunday e dal Sun, la duchessa di York dichiarò al defunto finanziere caduto in disgrazia di non averlo mai definito "pedofilo" in una precedente intervista, lasciando intendere di averne preso le distanze per proteggere la sua carriera di autrice di libri per bambini e di filantropa. Parlando con l'Evening Standard nel marzo 2011, la Ferguson ammise che il suo coinvolgimento con Epstein, che era stato incarcerato tre anni prima per aver indotto una minorenne alla prostituzione, era stato un "gigantesco errore di giudizio". Le dichiarazioni furono rilasciate in un contesto di critiche sui legami che lei e il principe Andrea, il suo ex marito, avevano con Epstein e sulle rivelazioni secondo cui avrebbe permesso a Epstein di fornirle 15mila sterline (oltre 17mila euro) per aiutarla a saldare i suoi debiti. La duchessa ha anche promesso che non avrebbe mai più avuto a che fare con Epstein, affermando: "Detesto la pedofilia e qualsiasi abuso sessuale sui minori". Tuttavia, un mese dopo l'intervista, in alcune e-mail la Ferguson scrisse a Epstein: "So che ti senti profondamente deluso da me, da ciò che ti è stato detto o letto, e devo umilmente scusarmi con te e con il tuo cuore per questo". La duchessa dichiarò di non averlo definito pedofilo, lasciando intendere che le era stato consigliato di fare quei commenti per proteggere la sua carriera di scrittrice e i suoi impegni di beneficenza. "Mi è stato ordinato di agire con la massima rapidità se volevo avere qualche possibilità di proseguire la mia carriera di autrice di libri per bambini e filantropa per l'infanzia", ​​avrebbe scritto. "Come sai, non ho mai, e assolutamente mai, pronunciato la parola 'P' (pedofilo) nei tuoi confronti, ma mi risulta che sia stato riferito il contrario". Un portavoce della duchessa ha affermato che l'email fu scritta in risposta alla minaccia di Epstein di farle causa per diffamazione. "La duchessa ha espresso il suo rammarico per la sua associazione con Epstein molti anni fa e, come sempre, il suo primo pensiero è rivolto alle sue vittime", ha affermato. La duchessa ha pubblicato più di 50 libri per bambini dal 1989, tra cui la serie "Budgie the Helicopter", "Cappuccetto Rosso" e "Helping Hand". A novembre pubblicherà un nuovo album illustrato intitolato "Kinderness Along the Way". È inoltre, insieme alle figlie, sostenitrice del Teenage Cancer Trust e di un'organizzazione benefica per la lotta contro il cancro al seno. Ferguson – che in un'altra parte dell'e-mail trapelata afferma che Epstein è "sempre stato un amico fedele, generoso e supremo per me e la mia famiglia" – scrisse che le fu "consigliato, in termini inequivocabili, di non avere nulla a che fare con te e di non parlarti o scriverti e-mail e che se l'avessi fatto avrei causato altri problemi a te, al duca e a me stesso". —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)