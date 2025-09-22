Maria Chiara Giannetta: “Blanca in lutto, dovrà ritrovare la sua leggerezza”

(Adnkronos) – "Nella terza stagione tutto cambia. Blanca incontrerà un po' di oscurità emotiva. L'abbiamo sempre vista a colori, nei nuovi episodi la vedrete in bianco è nero". A parlare è l'attrice Maria Chiara Giannetta, che torna nei panni dell'amata consulente ipovedente di un commissariato di polizia genovese in 'Blanca 3', la serie prodotta da Lux Vide (società del gruppo Fremantle) in collaborazione con Rai Fiction in onda da lunedì 29 settembre per sei serate in prima visione su Rai 1. "La serie inizia con Blanca che affronta il lutto del suo cane guida Linneo", spiega Giannetta. "Una perdita che rifiuta come qualsiasi forma di aiuto. Ma dovrà ritrovare la sua leggerezza". Per l'attrice sarà un momento di riflessione per il pubblico: "Quando c'è un momento buio non va rifiutato, ma metabolizzato per poi passare a vita nuova". Al posto di Linneo – che nella realtà si chiama Fiona – ci sarà 'Cane 3' "perché Blanca fa fatica a dargli un nome". Rispetto a Linneo "ha un carattere differente, ha degli occhi simpaticissimi e molto profondi. Sarà interessante scoprire come cresce ed evolve il rapporto con Blanca: molto spesso, nella realtà, chi perde un cane tende a non riprenderlo più per il forte dolore provato. Per questioni anagrafiche di Linneo, nella seconda stagione era meno centrale nella trama". "Il nuovo cane faceva veri disastri sul set e noi ne abbiamo lasciati alcuni anche nel montaggio. Avrà un ruolo fondamentale anche nella trama, e non molla mai in quanto a fedeltà", aggiunge il regista Nicola Abbatangelo, new entry dietro la macchina da presa. Tra le novità, anche una parte inedita della personalità dell'ispettore Liguori, che torna ad essere interpretato da Giuseppe Zeno: "Il rapporto fra Liguori e Blanca arriverà ad uno step successivo. Inizialmente ha approcciato Blanca con un atteggiamento un po' supponente perché convinto di doverle insegnare qualcosa" poi "si è accorto che è lui che sta imparando qualcosa da lei: stare vicino a Blanca lo costringe ad esporsi emotivamente". Nei nuovi episodi "Liguori proverà la gelosia, che lo porta ad intraprendere una strada che non aveva mai esplorato", anticipa l'attore. Nel finale della seconda stagione, Liguori ha scelto un’altra donna, anche se i sentimenti che prova per Blanca sono tutt’altro che svaniti. E anche Blanca non riesce a ignorare gli stessi sentimenti fino a quando, a sparigliare le carte nel loro rapporto, non arriva Domenico Falena (la new entry Domenico Diele), un contractor che si occupa di sicurezza navale in zone marittime pericolose. Domenico lavora per un’agenzia diretta dall’affascinante manager Eva Faraldi (la new entry Matilde Gioli), che lo considera il suo agente migliore. Al fianco di Blanca, torneranno anche la giovane Lucia (Sara Ciocca), la fidata amica Stella (Federica Cacciola), il padre Leone (Ugo Dighero), amorevole e premuroso, e il vicequestore Bacigalupo (Enzo Paci). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)