Il Quasar Village compie 11 anni: super festa con Cristina D’Avena

Al centro commerciale di Corciano le canzoni che hanno fatto sognare intere generazioni – La cantante si esibirà domenica 28 settembre alle 17, poi meet & greet e firmacopie

(AVInews) – Corciano, 22 set. – Sarà un compleanno indimenticabile quello che si prepara a festeggiare il Quasar Village. Domenica 28 settembre, in occasione dei suoi 11 anni di attività, il centro commerciale di Ellera di Corciano ospiterà come special guest Cristina D’Avena, una delle voci più amate della musica italiana, icona trasversale che da oltre quarant’anni accompagna intere generazioni con le sigle dei cartoni animati. La cantante, attrice e conduttrice televisiva si esibirà nella galleria del Quasar Village a partire dalle 17, proponendo alcune delle canzoni che l’hanno resa celebre tra i bambini di ogni età. Sarà una festa tutta da cantare, un evento unico per rivivere insieme le sigle più amate e lasciarsi trasportare dall’energia e dalla magia della regina delle sigle dei cartoni animati.

Al termine dell’esibizione, ci sarà un meet & greet e firmacopie, riservato ai possessori di libri, Cd o merchandising ufficiale dell’artista che ha costruito una carriera longeva e di successo interpretando sigle di cartoni animati, con oltre 800 canzoni incise e più di 200 album pubblicati, collezionando dischi d’oro, di platino, Telegatti e numerosi riconoscimenti. Sarà un pomeriggio all’insegna dell’allegria, della musica e della fantasia trascinati dall’energia di Cristina D’Avena che continua a farsi amare da milioni di persone.