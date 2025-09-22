Grande successo per il concerto della Banda Musicale della Polizia a Solomeo

Una serata di musica e grande partecipazione ha aperto le celebrazioni per il Centenario della Filarmonica di Solomeo. Domenica 21 settembre, l’Anfiteatro del Teatro Cucinelli ha ospitato il concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi. L’evento ha registrato il tutto esaurito e ha offerto al pubblico umbro un’esibizione di altissimo livello.

La Banda, tra le formazioni di fiati più prestigiose a livello nazionale e internazionale, ha proposto un repertorio che spaziava dai grandi classici alla musica contemporanea. L’interpretazione è stata arricchita dalla partecipazione del quartetto di soprani italiani Div4s e del violinista Giuseppe Gibboni, creando un mix di tradizione, virtuosismo e impatto emotivo.

«È stata una serata straordinaria, non solo per la qualità musicale, ma anche per il significato civile e comunitario che questa celebrazione porta con sé» – ha detto Stefano Gabrielli, presidente della Filarmonica – «Un momento in cui istituzioni, musica e territorio si incontrano in armonia».

Tra gli ospiti, il Capo della Polizia di Stato Vittorio Pisani, il Sottosegretario di Stato per l’Interno Emanuele Prisco, il Questore di Perugia Dario Sallustio, la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e il Sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti, accolti dal padrone di casa Brunello Cucinelli.

Le celebrazioni per il Centenario proseguiranno fino al 30 novembre con la mostra storica in Piazza del Castello a Solomeo, un percorso tra immagini, documenti e testimonianze che raccontano cento anni di storia musicale e sociale della comunità.

Si chiuderanno poi a novembre con la tradizionale festa di Santa Cecilia: sabato 22 novembre il concerto della Filarmonica di Solomeo al Teatro Cucinelli e domenica 23 novembre il pranzo sociale presso il Ristorante aziendale della Brunello Cucinelli Spa. Una stagione di musica che unisce memoria, cultura e partecipazione, confermando Solomeo come un punto di riferimento per la vita musicale e civile dell’Umbria.

