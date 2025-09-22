(Adnkronos) – Si registrano ancora problemi in alcuni aeroporti europei dopo il cyberattacco, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, che ha colpito la società che gestisce i check in online di varie compagnie. Secondo quanto detto alla Dpa dal portavoce del principale aeroporto di Berlino, oggi sono previsti circa 95mila passeggeri, ben al di sopra dei 75-85mila soliti del lunedì, anche a causa del rientro di migliaia di persone che hanno partecipato ieri alla maratona nella capitale tedesca. A Berlino, "tutto ora funziona normalmente e senza problemi", secondo una dichiarazione dell'aeroporto, che sottolinea che "le compagnie aeree e le società di assistenza a terra si sono adattate alla situazione". La situazione è simile a Dublino. A Bruxelles, invece, 45 delle 257 partenze programmate sono state cancellate e sono stati segnalati ritardi "tra i 30 e i 90 minuti", secondo un portavoce dell'aeroporto citato dal quotidiano belga Le Soir. L'aeroporto aveva chiesto alle compagnie aeree di cancellare la metà delle partenze previste per oggi, mentre ai passeggeri è stato consigliato di arrivare con due o tre ore di anticipo rispetto al decollo. Anche Londra Heathrow continua a subire disagi a distanza di giorni dall'attacco. Qui il personale ha lavorato per tutta la giornata di domenica per ripristinare la normale operatività e ora si prevede che "la stragrande maggioranza dei voli" partirà secondo l'orario previsto, anche se ieri pomeriggio persistevano ancora disagi al check-in. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Cyberattacco agli aeroporti europei, ancora problemi in alcuni scali
