(Adnkronos) – Bandiera Usa data alle fiamme al passaggio del corteo per Gaza di Milano, a poche centinaia di metri dal consolato americano. “Ci avviciniamo al consolato americano, il consolato complice. Lo Stato che ha le stesse responsabilità di quelle israeliane e sioniste”, hanno urlato gli organizzatori dalla testa del corto, prima di far partire il coro “assassini, assassini” all’angolo tra piazza della Repubblica e via Turati, dove ha sede il consolato. I manifestanti alla testa del corteo hanno quindi dato fuoco alla bandiera americana. Prima un momento di silenzio, in cui è stato fatto sentire il rumore dei droni che sorvolano Gaza. “È ora di alzare il volume”, hanno detto gli organizzatori. Il corteo è poi ripartito in direzione Stazione Centrale, dove la manifestazione dovrebbe terminare. “Gli Stati Uniti hanno enormi responsabilità per tutte le guerre degli ultimi anni”, hanno denunciato i manifestanti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Corteo per Gaza a Milano, bruciata bandiera Usa vicino al consolato americano
