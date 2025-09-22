Calcio inclusivo FIGC-DCPS: l’Umbria cresce con nuovi club e nuovi progetti

Si sono chiusi il 18 settembre alle ore 18.00 i termini nazionali per le iscrizioni e le affiliazioni al Campionato FIGC – DCPS. La Regione Umbria ha visto ancora una volta crescere il numero dei sodalizi sportivi aderenti a questo inclusivo campionato, superando persino la Toscana. «È un segnale importante – afferma Armando Marcucci, Delegato Regionale F.I.G.C. – D.C.P.S. – che testimonia come il progetto continui a diffondersi e radicarsi sul territorio».

Alla base della nuova stagione ci sarà la conferma delle squadre già protagoniste lo scorso anno. Nel Campionato di Secondo Livello Umbria–Marche ritroveremo l’Asd Ellera Calcio, l’Asd Superga 48 di Spoleto, la Polisportiva Anthropos di Civitanova Marche e l’Asd Pontevecchio. Nel Campionato di Terzo Livello Umbria parteciperanno invece l’Asd Ellera Calcio (squadra B), l’Asd Angelana 1930, l’Asd Junior Città di Castello e l’Asd Nuova Alba.

A queste realtà consolidate si affiancano quattro nuovi sodalizi: AC Perugia Calcio 1905, Foligno Calcio 1928, Asd Atletico BMG e Asd Tiber, quest’ultima in rappresentanza della Media Valle del Tevere. «Un innesto che porta entusiasmo e nuove prospettive – sottolinea Marcucci – con la conferma che la formula del campionato funziona e continua a coinvolgere sempre più società».

Le novità non si fermano qui. Marcucci spiega infatti che sono in corso trattative per l’ingresso di altre realtà. «Sto lavorando con la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, per favorire l’affiliazione di una squadra che rappresenti la zona orvietana. E non è tutto: dal territorio aretino potrebbe arrivare un’altra sorpresa, grazie ai contatti con la vice sindaca di Arezzo, Lucia Tanti, e con l’assessore allo sport, Federico Scapecchi. L’obiettivo è far nascere una squadra che rappresenti il Comune di Arezzo, che per motivi logistici si avvicinerebbe naturalmente al nostro girone».

Il campionato prenderà ufficialmente il via con una manifestazione inaugurale di grande richiamo, in cui i consiglieri comunali di Perugia e Corciano sfideranno una rappresentativa mista della FIGC DCPS insieme a una selezione femminile dell’Asd Ellera. I test match per l’assegnazione dei livelli si svolgeranno invece allo stadio “Blasone” di Foligno sabato 11 ottobre 2025 a partire dalle ore 10.00.

Il calendario della stagione prevede tappe di prestigio: una giornata sarà disputata allo stadio “Curi” di Perugia, un’altra nelle Marche, a Monte San Giusto, mentre la sede fissa resterà Ellera di Corciano. «Il divertimento sta per cominciare – conclude Marcucci – e sono certo che anche quest’anno il campionato saprà regalare emozioni, inclusione e la gioia di stare insieme attraverso lo sport».