(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti vola d'imperio alla finale dell'Atp 250 in corso a Chengdu, in Cina. L'azzurro, n. 9 del mondo, ha superato senza problemi il kazako Alexander Shevchenko, n. 96, in due set con il punteggio di 6-3 6-1 in poco più di un'ora di gioco. Contenderà il trofeo al cileno Alejandro Tabilo, n. 112 Atp. Tra i due tennisti c'era stato solo un precedente, al secondo turno del Roland Garros 2023, vinto da Musetti in tre set. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Atp Chengdu, Musetti batte Shevchenko e vola in finale
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.