(Adnkronos) – Andrea Bocelli e Simona Ventura ospiti oggi 21 settembre nella puntata di Verissimo in onda su Canale 5. Silvia Toffanin accoglierà il tenore nel suo studio. Da oggi, Bocelli è nelle sale di tutto il mondo con Andrea Bocelli: Because I Believe, film che racconta la sua vita e la sua carriera. Al suo fianco, in studio, anche la moglie Veronica. Quindi, spazio a Simona ventura, che lunedì 29 settembre esordirà come conduttrice del Grande Fratello. A seguire, intervista all'attrice e regista Valeria Bruni Tedeschi, protagonista al cinema del film Duse. Silvia Toffanin intervisterà Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, in libreria con un’autobiografia in cui racconta la sua carriera calcistica e i suoi momenti difficili. Acerbi in passato è stato operato di tumore al testicolo. Toffanin affronterà infine una vicenda drammatica e toccante. In studio sarà presente Morena Corbellini, mamma di Aurora Tila, la ragazzina di soli 13 anni che lo scorso ottobre è tragicamente morta a Piacenza, precipitando dal terrazzo del palazzo dove abitava. L’ex fidanzato della ragazza è imputato per questo omicidio. Se la sentenza di colpevolezza verrà confermata, Aurora sarà riconosciuta come la più giovane vittima di femminicidio in Europa. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Verissimo oggi, anticipazioni e interviste ospiti 21 settembre
