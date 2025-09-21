(Adnkronos) – Dopo la guerra tra Azerbaigian e Albania, Donald Trump 'inventa' il conflitto Cambogia e Armenia. Il presidente degli Stati Uniti interviene all'American Cornerstone Institute e, come di consueto, elenca i successi ottenuti come mediatore internazionale dall'inizio del suo secondo mandato alla Casa Bianca. Trump inizia ricordando l'accordo tra Armenia e Azerbaigian, sancito nello Studio Ovale. "Era una situazione che andava avanti da anni", dice il presidente degli Stati Uniti, che rapidamente perde il controllo del mappamondo: "Cambogia e Armenia… Avevano appena iniziato ed era una situazione pessima", dice con un mix tra Caucaso e Sud-Est asiatico. La nuova gaffe geografica arriva a pochi giorni dal precedente deragliamento. Durante la conferenza stampa a Londra con premier britannico Keri Starmer, infatti, Trump ha rivendicato i meriti per aver posto fine al conflitto tra 'Aber Baijan' e Albania, chiamando in causa Tirana per la terza volta in poche settimane. In realtà, ovviamente, si trattava di Azerbaigian e Armenia. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Trump e la geografia, ancora una gaffe: “Guerra tra Cambogia e Armenia”
